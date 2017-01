2015 Multimedia results

1)Alzheimers- Dan Powers/ Post-Crescent Media

https://vimeo.com/115351827

2) Sudden Freedom- Kyle Bursaw/ Green Bay Press-Gazette

3) Homeless- Marisa Wojcik– Eau Claire Leader-Telegram

http://photo403.wix.com/homeless#!videos/crjv

Honorable Mention

Madisyn Schwanke; Alopecia Areata- John Ehlke/ The Daily News in West Bend.

http://www.gmtoday.com/video2/cat_schools/madisyn-schwanke-alopecia-areata.asp